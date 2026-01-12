Сергій Разумовський

Сьогодні перша група футболістів Динамо вже пройшла медичний огляд, а завтра процедуру має завершити друга частина складу киян. Водночас Андрій Ярмоленко та легіонери клубу проходитимуть медогляд за кордоном.

На зимові збори до Туреччини Динамо вирушить 15 січня. Під час цього етапу підготовки команда планує провести близько десяти контрольних матчів, щоб набрати оптимальні кондиції перед відновленням сезону.

Завершити турецький збір столичний клуб має 15 лютого, а вже 16 лютого повернеться до Києва. Про це повідомляє «Динамоманія». Базовою датою першої офіційної гри після паузи в УПЛ для Динамо є 21 лютого – саме на цей день попередньо заплановано матч 17-го туру проти Руху.

