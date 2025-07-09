Сергій Стаднюк

Буковина у середу, 9 липня, проведе другий товариський матч на навчально-тренувальному зборі в Закарпатті. Суперником чернівецького клубу стане Ужгород – представник Другої ліги. Спочатку поєдинок планували зіграти на стадіоні в селі Поляна, однак через дощову погоду та перезволожений газон гру перенесли на Минай-Арену.

Пряма трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі Буковини. Початок — о 18:00.

Для «жовто-чорних» це буде друга гра на зборах: першу вони провели проти Скали 1911 зі Стрия, здобувши впевнену перемогу 4:0. Напередодні нового спарингу команду залишив опорник Олександр Васильєв, натомість до складу приєднався 26-річний вінгер Євген Підлепенець зі львівських Карпат – він став уже восьмим літнім новачком Буковини.

Що стосується суперника, Ужгород розпочав підготовку до нового сезону ще 20 червня і вже встиг провести три контрольні матчі: дві зустрічі з Металістом (поразка 2:3 та перемога 2:1) та розгром аматорського Севлюша з рахунком 7:1. У цих матчах нападник Дмитро Коваленко забив чотири м’ячі. Востаннє Буковина й Ужгород зустрічалися взимку – тоді перемогу святкували чернівчани (2:1), відзначились Андрейчук і Голуб.