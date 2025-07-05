Сергій Стаднюк

У контрольному матчі на літньому передсезонному зборі Буковина розгромила Скалу 1911 (4:0).

Це був перший спаринг для чернівчан і дебютний поєдинок для нового головного тренера Сергія Шищенка. Суперником стала команда зі Стрия, яка до останнього претендувала на підвищення в класі до Другої ліги.

Уже на 17-й хвилині Тищенко відкрив рахунок після прострілу Стасюка, а згодом сам футболіст подвоїв перевагу, вдало зігравши на добиванні. Чернівчани домінували в атаці, створивши ще кілька нагод, зокрема Гончарук двічі був близьким до голу – спершу не реалізував вихід сам на сам, а потім влучив у стійку.

Після перерви склад Буковини повністю оновився, однак перевага залишалася за чернівецькою командою. Третій м’яч оформив Андрейчук, замкнувши передачу Кілєвого, а сам Кілєвий згодом відзначився і сам, встановивши остаточний рахунок.

До вашої уваги огляд матчу.

Наступний контрольний матч Буковина проведе 9 липня проти Ужгорода.

Контрольний матч

Буковина – Скала 1911 4:0

Голи: Тищенко, 17, Стасюк, 36, Андрейчук, 53, Кілєвий, 81

Буковина (1-й тайм): Каневцев, Стасюк, Бусько, Карась, Морговський, Вітенчук, Тищенко, Бойчук (к), Шинкаренко, гравець на перегляді, Гончарук.

Буковина (2-й тайм): Пеньков, ГНП (Карась, 66), Безуглий, Прокопчук, Саків, Кольцов, Глущук, Груша, Кожушко, Кілєвий, Андрейчук.

Скала 1911 (1-й тайм): Завгородній, Мердєєв, Николишин, Гарькавенко, ГНП, ГНП, Лук’янченко, Гудзінський, Грицак, Федор, Фесенко.

Скала 1911 (2-й тайм): Архипчук, Сагайдак, Ралюченко, ГНП, Янюк, Мальський, Мацієвський, Жуміга, ГНП, Кравченко, ГНП.