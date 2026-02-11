Сергій Разумовський

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував стан здоров’я двох своїх футболістів — нападника Владислава Ваната та півзахисника Франа Бельтрана після матчу Ла Ліги проти Севільї, який завершився нічиєю з рахунком 1:1.

Мічел повідомив, що щодо Франа Бельтрана ще немає остаточної інформації — вже пізно ввечері гравцеві була зроблена магнітно-резонансна томографія, і наразі тренер очікує на результати обстеження від клубних лікарів. За попередніми оцінками, у півзахисника дискомфорт у зоні підошви стопи, тому необхідно спостерігати за перебігом болю та реакцією на навантаження протягом кількох днів. Мічел не планує залучати Бельтрана до найближчого тренування, але припускає, що вже з четверга футболіст зможе повернутися до роботи в загальній групі.

Щодо Владислава Ваната, то тут ситуація менш тривожна. Форвард отримав лише незначний забій у матчі, проте вже найближчим часом має повністю відновитися та повернутися до тренувального процесу з командою.

Жирона готується до наступного поєдинку в чемпіонаті Іспанії — 16 лютого команда прийматиме на своєму полі Барселону у рамках 24 туру Прімери. Початок поєдинку запланований на 22:00 за київським часом. Матч має принципове турнірне значення і стане серйозним випробуванням, тож участь у ньому ключових виконавців залишається у фокусі вболівальників клубу.