Жирона втратила перемогу над Севільєю в 23 турі Ла Ліги. Матч,який через негоду перенесли на неділю, завершився з рахунком 1:1.

Команда Мічела забила гол на початку матчу. Вже через дві хвилини після стартового свистка Лемар завершив швидку і точну комбінацію, змусивши замовкнути стадіон «Рамон Санчес Пісхуан». Цей гол додавав впевненості гостям, і їм вдалося втримати перевагу.

Севілья» намагалася інтенсивно реагувати, але натрапила на добре організовану оборону «Жирони». Завдяки компактній грі та вмілому читання гри каталонці контролювали темп і не давали суперникам створити явних моментів протягом більшої частини матчу.

Другий тайм пройшов за схожим сценарієм. Севілья» ризикувала, граючи на атаку, а Жирона трималася міцно, зробивши ставку на контргру.

На 92-й хвилині Салас зрівняв рахунок. В останній атаці матчу Жирона»мала шанс заробити три очки, але Влаходімос відбив пенальті від Стуані.

Віктор Циганков відіграв проти Севільї 90 хвилин, тоді як Владислава Ваната замінили після першого тайму.

Ла Ліга.23 тур

Севілья - Жирона 1:1

Голи: Салас, 90+2 - Лемар, 2