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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Чи зможе Південна Корея перемогти невмотивовану Португалію? Прогноз букмекерів

Роналду і компанія вже вийшли з групи
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 грудня 13:30
Чи зможе Південна Корея перемогти невмотивовану Португалію? Прогноз букмекерів

Сьогодні, 2 грудня, збірна Португалії проведе останній матч в своїй групі на ЧС-2022 – проти команди Південної Кореї.

У Португалії дві перемоги в двох матчах, команда собі вже забезпечила плей-офф. У Південній Кореї – 1 очко, але ще є шанси на вихід на ЧС. Для цього потрібно тільки перемагати португальців.

Але букмекери більше вірять в Роналду і компанію. Середній коефіцієнт на Південну Корею – 3,9. На перемогу Португалії можна поставити з коефіцієнтом 1,9. Нічия оцінюється в 3,75.

Матч Південна Корея – Португалія почнеться о 17:00.

Онлайн трансляція матчу Південна Корея – Португалія.

Петро Приходько
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Теги

збірна Португалії (футбол) збірна Південної Кореї (футбол)

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