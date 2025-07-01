Сергій Стаднюк

Захисник Ігор Курило, півзахисник Дмитро Кравченко та вінгер Андрій Чирук залишили Металіст 1925. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Курило приєднався до харківського клубу в липні 2022 року й відтоді провів 48 матчів. У них оборонцю вдалося відзначився п’ятьма результативними передачами.

Кравченко був частиною Металіста 1925 від вересня 2020 року. За цей період він відіграв 44 поєдинки та забив два м’ячі.

Чирук поповнив склад команди у серпні 2022 року. У формі харків’ян футболіст провів 33 матчі, записавши до свого активу один гол і два асисти.

Металіст 1925 дякує гравцям за час проведений в клубі, внесок в розвиток нашої команди та бажає успішного продовження кар'єри. Металіст 1925

Раніше нападник Олексій Сидоров залишив Колос. Він належить Металісту 1925 і може повернутися до харківського клубу.