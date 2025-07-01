Сергій Стаднюк

Нападник Олексій Сидоров залишив Колос. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термін орендної угоди з харківським Металістом 1925 завершився. Поки невідомо, чи повернеться 24-річний футболіст до харків’ян, чи йому шукатимуть новий клуб.

Його контракт з Металістом 1925 розраховано до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро. Команда зараз перебуває на зборах в Австрії, а у складі є лише два нападники – Мба і Овусу.

Форвард приєднався до команди з Ковалівки у другій частині сезону 2024/25. За неї провів 9 матчів і відзначився двома голами.

Дякуємо Олексію за співпрацю та бажаємо удачі в подальшій кар'єрі! ФК Колос

Раніше Металіст 1925 переміг європейську команду в дебютному матчі за нового тренера Младена Бартуловича.