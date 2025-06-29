Павло Василенко

Інсайдер Ніколо Скіра повідомляє, що 12 гравців Мілана не входять до планів Массіміліано Алегрі.

Минулий сезон став для россонері повним провалом. Команда під керівництвом спочатку Паулу Фонсеки, а потім Сержіу Консейсау регулярно розчаровувала очікування.

Міланці завершили сезон на восьмому місці у турнірній таблиці Серії А. У результаті вони не гратимуть у наступному розіграші європейських кубків. Це означає, що їм доведеться розпродати свій склад, щоб заткнути дірку у бюджеті.

Мілан уже продав Тіджані Рейндерса у Манчестер Сіті. «Містяни» заплатили за нідерландця 55 мільйонів євро. Ювентус у свою чергу купив П'єра Калулу за 14 мільйонів євро. На цьому зміни на «Сан-Сіро» не закінчуються.

Ніколо Скіра повідомив, що у планах Алегрі немає 12 гравців. Це Девіс Васкес, Емерсон Роял, Малік Тіау, Тео Ернандес, Філіппо Терраччано, Юнус Муса, Ісмаель Беннасер, Ясін Адлі, Самуель Чуквуезе, Марко Лазетіч, Ной Окафор та Лоренцо Коломбо.

Найбільшим потенційним вливанням грошей може стати продаж Тео Ернандес. Transfermarkt оцінює його у 35 мільйонів євро. Аль-Хіляль виявляє інтерес до француза.

Мілан розпочне новий сезон 17 серпня матчем з Барі у 1/16 фіналу Кубка Італії.