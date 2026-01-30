Сергій Разумовський

Пресслужба Олександрії повідомила про припинення співпраці одразу з двома футболістами. Клуб покинули 33-річний голкіпер Микита Шевченко та 22-річний захисник Ілля Ухань — обидва залишили команду за взаємною згодою сторін.

Шевченко приєднався до Олександрії взимку 2023 року і за цей час був одним із найстабільніших виконавців у складі. У всіх турнірах воротар провів 45 матчів, у 18 із них зберіг свої ворота сухими. Загалом за період виступів у команді він пропустив 60 м’ячів.

Ілля Ухань став гравцем Олександрії влітку 2024 року. За першу команду Містян молодий оборонець встиг зіграти 6 поєдинків, після чого сторони вирішили розійтися.

На цьому кадрові зміни в клубі не завершуються. Напередодні Олександрія також оголосила про відхід нападника Андрія Кулакова, а в середині січня команду залишив Кирило Ковалець — рекордсмен клубу за кількістю матчів і голів у чемпіонаті України.

Наразі Олександрія йде на передостанньому місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи 11 очок. Перший офіційний матч 2026 року команда під керівництвом Кирила Нестеренка проведе 23 лютого проти Оболоні.