Клуб УПЛ достроково розірвав контракт з форвардом
Футболіст отримав статус вільного агента
Український нападник Андрій Кулаков залишив Олександрію. Контракт 26-річного гравця з клубом достроково припинено за взаємною згодою сторін, повідомляє пресслужба «містян».
Кулаков дебютував за Олександрію 4 березня 2023 року у домашньому матчі проти Дніпра-1 (2:2). Загалом в чемпіонаті провів 67 матчів, відзначившись двома забитим голом.
У нинішньому сезоні Української Прем'єр-ліги Олександрія посідає 15-е місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 11 турнірних балів після 16 зіграних матчів.
