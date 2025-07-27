Cпортдиректор Арсенала: «Дьокереш матиме вагомий вплив на полі»
Спортинг здався під тиском англійців
близько 3 годин тому
Спортивний директор Арсенала Андреа Берта відреагував на трансфер нападника Спортинга Віктора Дьокереша. Його слова наводить офіційний сайт клубу.
Ми надзвичайно задоволені відмінною угодою щодо переходу Віктора Дьокереша в наш клуб.
Віктор - винятковий талант, який постійно демонструє якості та менталітет переможця, необхідні для топового центрфорварда. Його фізичні дані, інтелект і працелюбність ідеально відповідають нашому баченню.
Ми впевнені, що Віктор матиме вагомий вплив на полі та стане важливою фігурою в нашій роздягальні. Ласкаво просимо, Вікторе, - сказав Берта.
Дьокереш пояснив, що стоїть за його вибором на користь Арсенала.