Дані Алвес: «Після пандемії всі думали, що відбудуться зміни, але почалася війна»

Бразильський захисник Дані Алвес поділився думкою про сучасний світ. його цитує ВВС.

Люди не змінилися, вони продовжують боротися за владу, а неповага зросла. Той, хто робив дурниці в житті і в інтернеті, робить це ще більше, тому що це дає аудиторію ».