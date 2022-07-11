«Барселона» хоче підписати гравця «Шахтаря» і вважає його «новим Дані Алвесом»
Дані Алвес: «Після пандемії всі думали, що відбудуться зміни, але почалася війна»
Бразильський гравець вважає, що люди втратили страх перед смертю
Бразильський захисник Дані Алвес поділився думкою про сучасний світ. його цитує ВВС.
« Люди втратили страх перед смертю, а також повагу. На жаль, ніщо не змінилося... Я б хотів, щоб багато що змінилося, але це не так. Після пандемії ми всі думали, що відбудуться зміни, але почалася війна.
Люди не змінилися, вони продовжують боротися за владу, а неповага зросла. Той, хто робив дурниці в житті і в інтернеті, робить це ще більше, тому що це дає аудиторію ».
Раніше стало відомо, що « Барселона » відмовила Алвес в продовження контракту.
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