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Дані Алвес: «Після пандемії всі думали, що відбудуться зміни, але почалася війна»

Бразильський гравець вважає, що люди втратили страх перед смертю
Футбол У світі
18:00
Дані Алвес: «Після пандемії всі думали, що відбудуться зміни, але почалася війна»

Бразильський захисник Дані Алвес поділився думкою про сучасний світ. його цитує ВВС.

« Люди втратили страх перед смертю, а також повагу. На жаль, ніщо не змінилося... Я б хотів, щоб багато що змінилося, але це не так. Після пандемії ми всі думали, що відбудуться зміни, але почалася війна.

Люди не змінилися, вони продовжують боротися за владу, а неповага зросла. Той, хто робив дурниці в житті і в інтернеті, робить це ще більше, тому що це дає аудиторію ».

Раніше стало відомо, що « Барселона » відмовила Алвес в продовження контракту.

Петро Приходько
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