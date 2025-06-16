Збірні Данії та Нідерландів провели очну зустріч у 2 турі чемпіонату Європи-2025 серед команд U21. Цей поєдинок завершив програму ігрового дня у квартеті D, де також виступає збірна України.

Перед цим "синьо-жовті" здолали Фінляндію з рахунком 2:0 та набрали свої перші очки на турнірі. Завдяки перемозі Україна тимчасово вийшла на друге місце, однак остаточне становище у групі після 2-го туру визначалося саме в матчі Данії та Нідерландів.

Рахунок був відкритий на 19-й хвилині: нападник "помаранчевих" Рубен ван Боммел прорвався до штрафного, а захисник данців Олівер Провстгор Нільсен, намагаючись вибити м’яч, випадково відправив його у власні ворота.

Проте Данія швидко відігралася: на 35-й хвилині Олівер Серенсен навісив у штрафний, а Вільям Осула головою зрівняв рахунок. А вже на початку другого тайму нападник оформив дубль після пасу Оскара Фрауло — 1:2.

Молодіжне Євро-2025. Група D. 2 тур

Нідерланди U21 — Данія U21 1:2

Голи: Нільсен (автогол) 19 — Осула 35, 47

Турнірна таблиця (після 2 турів):

Данія – 6 очок (5:3) Україна – 3 (4:3) Нідерланди – 1 (3:4) Фінляндія – 1 (2:4)

До чвертьфіналу проходять перші дві команди.

Наступні матчі групи D відбудуться у середу, 18 червня: