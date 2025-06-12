33-річний хавбек із Бельгії Кевін Де Брюйне прибув до Італії, де має намір завершити перехід до складу нового чемпіона Серії А Наполі.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, відразу після прильоту до Риму гравець попрямує на медичне обстеження.

Очікується, що Де Брюйне приєднається до неаполітанців у статусі вільного агента. Сторони домовилися про дворічний контракт із можливістю продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, Кевін вирішив покинути Манчестер Сіті після десятиліття, проведеного в англійському клубі. За цей час він взяв участь у 422 поєдинках, відзначившись 108 голами та 177 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Наполі досягнув принципової домовленості з Судаковим.