Де Брюйне став найкращим асистентом «Манчестер Сіті» в історії

Він обійшов Сільву

«Манчестер Сіті» обіграв вдома «Саутгемптон» (4:0) в матчі 10 туру АПЛ.

Кевін Де Брюйне зробив черговий асист за команду. Він увійшов в історію клубу.

Бельгієць став найкращим асистентом в історії «Ман Сіті». На його рахунку 94 гольові передачі, повідомляє сайт АПЛ.

Він обійшов Давида Сільву, у якого було 93 асиста. Іспанець провів в команді 10 років. Де Брюйне зробив це за 7 років.