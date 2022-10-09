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Де Брюйне став найкращим асистентом «Манчестер Сіті» в історії
Він обійшов Сільву
09 жовтня 09:12
«Манчестер Сіті» обіграв вдома «Саутгемптон» (4:0) в матчі 10 туру АПЛ.
Кевін Де Брюйне зробив черговий асист за команду. Він увійшов в історію клубу.
Бельгієць став найкращим асистентом в історії «Ман Сіті». На його рахунку 94 гольові передачі, повідомляє сайт АПЛ.
Він обійшов Давида Сільву, у якого було 93 асиста. Іспанець провів в команді 10 років. Де Брюйне зробив це за 7 років.
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