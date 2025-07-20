Де Брюйне зізнався, чому обрав Наполі після 10 років в Ман Сіті
КДБ прийшов за новим викликом
близько 10 годин тому
Півзахисник Наполі та збірної Бельгії Кевін Де Брюйне розповів, що підштовхнуло його прийняти пропозицію чемпіона Італії. Його слова наводить City Xtra.
Я так довго грав у Прем'єр-лізі, але в підсумку вирішив виїхати з Англії. Сталося те, що сталося, проте мій зв'язок із «Манчестер Сіті» збережеться назавжди. У ситуації, що склалася, я вирішив, що настав час для нового виклику. Переді мною відкрилася захоплююча можливість продовжувати виступи на найвищому рівні в Італії, - розповів Де Брюйне.
Де Брюйне грав за Манчестер Сіті з 2015 по 2025 роки: 422 матчі за «міщан», забивши 108 голів та віддавши 177 результативних передач.