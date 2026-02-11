Марсель офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Роберто Де Дзербі за взаємною згодою сторін.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, 46-річний італійський спеціаліст зацікавлений у поверненні до англійської Прем’єр-ліги. Раніше він уже працював у Брайтоні, де зарекомендував себе як один із найперспективніших тренерів чемпіонату.

За інформацією джерела, Манчестер Сіті розглядає кандидатуру Де Дзербі на випадок можливого відходу Пепа Гвардіоли. Також інтерес до наставника проявляє Манчестер Юнайтед.

Зазначається, що Тоттенгем також аналізував можливість призначення Де Дзербі, однак у підсумку зробив вибір на користь Томаса Франка.