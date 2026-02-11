Павло Василенко

Гол українського воротаря Анатолія Трубіна став одним із ключових моментів, що зрештою визначили долю Роберто Де Дзербі в Марселі. Колишній тренер донецького Шахтаря залишив французький клуб – сторони офіційно підтвердили розірвання контракту за взаємною згодою.

Перші чутки про можливий відхід італійського фахівця з’явилися після завершення групового етапу Ліги чемпіонів. Марсель не зумів пробитися до плей-оф, а одним із найбільш резонансних епізодів турніру став гол Трубіна на останніх секундах матчу Бенфіки проти Реала, який остаточно поховав єврокубкові надії французів.

Попри це, Де Дзербі залишався на посаді ще близько двох тижнів. Остаточну крапку поставив нищівний розгром від ПСЖ – 0:5 у класичному протистоянні. Саме після цього поєдинку італієць ухвалив рішення піти. Як повідомляє RMC Sport, тренера серйозно турбували не лише результати, а й відсутність реакції та самовіддачі з боку гравців.

За інформацією ЗМІ, Де Дзербі вважав, що команда втратила внутрішній імпульс, і звернувся до керівництва з проханням дозволити йому залишити клуб. Марсель оперативно підтвердив відставку, наголосивши, що рішення ухвалене в інтересах клубу напередодні вирішальної частини сезону.

Наразі Де Дзербі активно пов’язують із поверненням до Англійської Прем’єр-ліги – серед потенційних варіантів називають і Манчестер Юнайтед.