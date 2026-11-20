Де Дзербі: «Ми не можемо уявити, через що довелося пройти Мудрику»
Наставник Тоттенгема поділився думками щодо 20-місячної дискваліфікації українця у допінговій справі
Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі підтримав українського вінгера Михайла Мудрика, який перед переходом до лондонського клубу відбув 20-місячну дискваліфікацію в допінговій справі.
За словами фахівця, які наводить Football.London, лише сам футболіст знає, через що йому довелося пройти під час відсторонення. Де Дзербі вважає, що Мудрик не ніс відповідальності за цю ситуацію, а зараз прагне працювати й грати у футбол.
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Ми не можемо уявити, через що йому довелося пройти. Лише Мудрик знає, якою була ця ситуація. Футболіст хоче грати й працювати. Думаю, він не ніс відповідальності за цю частину ситуації. Його головна увага зосереджена на футболі.
У нього є чудова можливість грати разом із нами, адже Тоттенгем — великий клуб. Його тренер дуже добре знає його стиль гри й повністю довіряє йому. Мудрик має спрямувати свою увагу в правильне русло. Він наполегливо працює, щоб відновитися й повернутися до гри якомога швидше.
Раніше у Карпатах припустили, що Мудрика могли використати для дискредитації УАФ.
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