Ми не можемо уявити, через що йому довелося пройти. Лише Мудрик знає, якою була ця ситуація. Футболіст хоче грати й працювати. Думаю, він не ніс відповідальності за цю частину ситуації. Його головна увага зосереджена на футболі.

У нього є чудова можливість грати разом із нами, адже Тоттенгем — великий клуб. Його тренер дуже добре знає його стиль гри й повністю довіряє йому. Мудрик має спрямувати свою увагу в правильне русло. Він наполегливо працює, щоб відновитися й повернутися до гри якомога швидше.