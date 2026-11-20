Знаєте, мені цікаво, чому це інтерв’ю з’явилося саме зараз, коли про Мудрика через його допінг-скандал і травми вже почали забувати? Чому Михайло вирішив публічно звинуватити УАФ у своїх проблемах після невдачі національної збірної України в Лізі націй? Адже після тривалої дискваліфікації він та його представники так і не знайшли якогось компромату на УАФ у цій справі. Ба більше, вже було підписано мирову угоду з WADA та англійською асоціацією футболу, і в цій сумній історії вже було поставлено крапку.

Можливо, з’явився ще хтось, зацікавлений у припущенні, що в розташуванні національної збірної панує безлад і Мудрика банально для цього використали? Мені здається, що в цій історії рано чи пізно з’явиться конкретика.

Наразі складно сказати, чи це інтерв’ю зашкодить Мудрику повернутися до головної команди країни. Передусім, ще невідомо, чи він горить бажанням виступати за збірну. По-друге, потрібен час, аби набрати бойову спортивну форму після травм, які вперто переслідують Михайла. Тому нічого не залишається, як чекати новин з Англії, де українець захищає кольори Тоттенгема. От коли на клубному рівні вже все буде гаразд, тільки тоді можна буде оцінювати шанси Мудрика знову опинитися в полі зору керманича нашої збірної Андреа Мальдери, – заявив Тлумак в інтерв'ю Sport.ua.