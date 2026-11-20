У Карпатах припустили, що Мудрика могли використати для дискредитації УАФ
Директор львівського клубу висловився щодо скандального інтерв'ю вінгера збірної України
Директор з розвитку Карпат Андрій Тлумак прокоментував інтерв’ю вінгера Тоттенгема Михайла Мудрика журналісту Дмитру Гордону, в якому футболіст висловив претензії до УАФ.
Сумніви у Тлумака викликав час виходу розмови та причини, через які Мудрик вирішив публічно говорити про свої проблеми після виступу збірної України в Лізі націй. Він також припустив, що у створенні враження про безлад у національній команді міг бути зацікавлений хтось інший.
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Знаєте, мені цікаво, чому це інтерв’ю з’явилося саме зараз, коли про Мудрика через його допінг-скандал і травми вже почали забувати? Чому Михайло вирішив публічно звинуватити УАФ у своїх проблемах після невдачі національної збірної України в Лізі націй? Адже після тривалої дискваліфікації він та його представники так і не знайшли якогось компромату на УАФ у цій справі. Ба більше, вже було підписано мирову угоду з WADA та англійською асоціацією футболу, і в цій сумній історії вже було поставлено крапку.
Можливо, з’явився ще хтось, зацікавлений у припущенні, що в розташуванні національної збірної панує безлад і Мудрика банально для цього використали? Мені здається, що в цій історії рано чи пізно з’явиться конкретика.
Наразі складно сказати, чи це інтерв’ю зашкодить Мудрику повернутися до головної команди країни. Передусім, ще невідомо, чи він горить бажанням виступати за збірну. По-друге, потрібен час, аби набрати бойову спортивну форму після травм, які вперто переслідують Михайла. Тому нічого не залишається, як чекати новин з Англії, де українець захищає кольори Тоттенгема. От коли на клубному рівні вже все буде гаразд, тільки тоді можна буде оцінювати шанси Мудрика знову опинитися в полі зору керманича нашої збірної Андреа Мальдери, – заявив Тлумак в інтерв'ю Sport.ua.
Раніше головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі став на захист Мудрика після скандального інтерв'ю.
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