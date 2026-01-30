Сергій Разумовський

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі планує залишити посаду. Про це інформує Footmercato. За даними джерела, 46-річний італійський фахівець уже ухвалив рішення подати у відставку, а всередині клубу наразі тривають переговори щодо подальших кроків і можливого сценарію розставання.

Новини про намір Де Дзербі піти з’явилися на тлі невдалого результату в єврокубках. Напередодні Марсель зазнав розгромної виїзної поразки від Брюгге з рахунком 0:3 у 8-му турі загального етапу Ліги чемпіонів. Ця невдача стала вирішальною — французький клуб не потрапив до плей-оф і завершив виступи в турнірі ще на загальному етапі.

Де Дзербі очолює провансальців із літа 2024 року. Також зазначається, що остаточним ударом по шансах Марселя в Лізі чемпіонів став гол у матчі за участю Бенфіки, автором якого в епізоді, що визначив долю боротьби, став український голкіпер лісабонців Анатолій Трубін.