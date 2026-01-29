Гол Трубіна у ворота Реала став найкращим за підсумками восьмого туру Ліги чемпіонів
Українець отримав визнання
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
УЄФА оголосив автора найкращого гола восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Серед номінантів був український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін, який забив вирішальний м'яч Реалу (4:2), забезпечивши своїй команді вихід у плей-оф турніру.
За підсумками голосування переможцем став саме Трубін, який випередив гравця Пафоса Драгоміра, форварда Челсі Жоао Педро та латераля Інтера Дімарко.
За підсумками загального етапу Ліги чемпіонів команда Моурінью фінішувала на 24 місці, набравши дев’ять очок у восьми матчах.
24-річний Трубін у футболці Бенфіки пропустив 26 м’ячів і 17 разів зіграв на «нуль» в 33 матчах.
У стикових матчах Ліги чемпіонів «орли» зіграють проти Інтера або Реала.