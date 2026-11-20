Де Дзербі розкрив усі карти! Відомо, коли Мудрик повернеться на поле
Тренер Тоттенгема розповів про відновлення українця
Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі розповів про терміни повернення українського вінгера Михайла Мудрика після травми. За словами фахівця, футболісту знадобиться ще близько двох тижнів, перш ніж він зможе знову зіграти.
Як передає Football.London, спочатку в Тоттенгемі планували, що Мудрик повернеться на поле в одному з матчів проти Іпсвіча або Сандерленда. Однак минулого тижня українець відчув дискомфорт, хоча болю в нього не було.
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Чи повернеться вже на цьому тижні? Ні. За планом він мав зіграти проти Іпсвіча чи Сандерленда, але минулого тижня, хоча й не відчував болю, йому було некомфортно. Тому йому знадобляться ще два тижні. Потрібно рухатися крок за кроком.
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