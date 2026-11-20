Сергій Разумовський

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі розповів про терміни повернення українського вінгера Михайла Мудрика після травми. За словами фахівця, футболісту знадобиться ще близько двох тижнів, перш ніж він зможе знову зіграти.

Як передає Football.London, спочатку в Тоттенгемі планували, що Мудрик повернеться на поле в одному з матчів проти Іпсвіча або Сандерленда. Однак минулого тижня українець відчув дискомфорт, хоча болю в нього не було.