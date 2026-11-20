Сергій Разумовський

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі відреагував на слова Михайла Мудрика про його колишню мрію грати за Арсенал. Наставник підтримав українського вінгера та наголосив, що тепер той представляє Тоттенгем.

Тему порушили після інтерв’ю Мудрика журналісту Дмитру Гордону. У розмові футболіст зізнався, що мріяв про перехід до Арсенала – принципового суперника «шпор». Ця заява викликала критику частини вболівальників у мережі.

Як передає Football.London, Де Дзербі зазначив, що розуміє слова українця. Водночас італійський фахівець назвав Мудрика хорошою людиною та футболістом, який останніми роками багато натерпівся через обставини кар'єри.