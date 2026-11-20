Де Дзербі став на захист Мудрика після скандального інтерв'ю
Фанати Тоттенгема почали знищувати українця за слова про Арсенал
Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі відреагував на слова Михайла Мудрика про його колишню мрію грати за Арсенал. Наставник підтримав українського вінгера та наголосив, що тепер той представляє Тоттенгем.
Тему порушили після інтерв’ю Мудрика журналісту Дмитру Гордону. У розмові футболіст зізнався, що мріяв про перехід до Арсенала – принципового суперника «шпор». Ця заява викликала критику частини вболівальників у мережі.
Як передає Football.London, Де Дзербі зазначив, що розуміє слова українця. Водночас італійський фахівець назвав Мудрика хорошою людиною та футболістом, який останніми роками багато натерпівся через обставини кар'єри.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Так, я це розумію. Але Мудрик — хороший хлопець і хороший футболіст. Останніми роками він багато натерпівся через обставини. У нього є лише одне завдання — демонструвати свої якості на футбольному полі. Зараз він грає за «Тоттенгем». «Тоттенгем» — такий самий великий клуб, як і інші.
Де Дзербі також повідомив, коли Мудрик зможе повернутися на поле після травми.
- Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026.