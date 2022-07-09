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Де Дзербі трьома словами приніс «Шахтарю» 15 мільйонів євро

Тренер переконав «Фіорентіну» в важливості придбання Додо
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:45
Де Дзербі трьома словами приніс «Шахтарю» 15 мільйонів євро
Фото: ФК Шахтар

Наступного тижня має завершитися перехід захисника «Шахтаря» Додо до «Фіорентини».

Перемовини українського та італійського клубу були затяжними, та наблизити їх кінець допоміг Роберто Де Дзербі, повідомляє FiorentinaNews.com. По інформації видання, спеціаліст трьома словами прискорив перехід бразильца до Серії А: «Іншого такого немає».

Нагадаємо, що перехід Додо до «Фіорентини» без урахувань бонусів коштуватиме «фіалкам» близько 15 мільйонів євро. Відома зарплатня гравця.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Роберто Де Дзербі Додо Фіорентина Шахтар Донецьк

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