Трансфер Додо в «Фіорентину» може зірватися
Додо перейшов в «Фіорентину» – джерело
Офіційної інформації поки немає
Захисник «Шахтаря» додо став гравцем «Фіорентини», повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра в своєму Twitter.
Офіційної інформації від клубів поки немає.
Журналіст повідомляє, що «Фіорентина» заплатила «Шахтарю» за трансфер 15 мільйонів євро, ще 3 мільйона передбачені бонусами.
Угода «Фіорентини» з Додо розраховано до 2027 - року.
Раніше була інформація, що трансфер Додо в «Фіорентину» на межі зриву.
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