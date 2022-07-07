Додо перейшов в «Фіорентину» – джерело

Офіційної інформації поки немає

Захисник «Шахтаря» додо став гравцем «Фіорентини», повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра в своєму Twitter.

Офіційної інформації від клубів поки немає.

Журналіст повідомляє, що «Фіорентина» заплатила «Шахтарю» за трансфер 15 мільйонів євро, ще 3 мільйона передбачені бонусами.

Угода «Фіорентини» з Додо розраховано до 2027 - року.

Раніше була інформація, що трансфер Додо в «Фіорентину» на межі зриву.