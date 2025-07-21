Голкіпер італійської Фіорентини Давід де Хеа в інтерв’ю виданню Cronache розповів про те, як проходив його рік без клубу після звільнення з Манчестер Юнайтед у 2023 році. У складі італійського клубу він опинився вже в 2024-му, підписавши контракт на правах вільного агента.

– Я жив між Мадридом і Манчестером. Коли мені захотілося повернутись до тренувального процесу і набрати форму, я почав шукати тренера воротарів, який міг би мені допомогти. Мені порекомендували Крейга Еллісона, і з першого ж тренування ми знайшли спільну мову.

У нас склалися чудові стосунки, він – феномен як людина і як тренер, я його обожнюю. Так зародилася дружба. Він допоміг мені у той період перерви: я часто тренувався, ми проводили багато часу разом, і мені пощастило спілкуватися з таким класним хлопцем. Протягом цього року, який став для мене особливим — з урахуванням того, що я грав на високому рівні 15 років — я тренувався на базі збірної Іспанії і навіть на полі п’ятого дивізіону в Англії. Думаю, ця пауза пішла мені на користь і морально, і фізично: я трохи переситився футболом.

У підсумку, провести 13 років у Манчестері — це нелегко... Я відчув, що настав час взяти паузу. Це був чудовий рік, проведений із родиною: я бачив їх частіше, ніж з того моменту, як став професіоналом. До того ж я зустрів таких людей, як Крейг, які допомагали мені на цьому шляху. Я інтенсивно тренувався, і від самого початку в Фіорентині це дало результат. Я відчував, що все ще можу конкурувати на дуже високому рівні.