Фіорентина офіційно оголосила про призначення Стефано Піолі головним тренером команди. 59-річний італійський фахівець уклав контракт до літа 2028 року.

Останнім місцем роботи Піолі був саудівський Аль-Наср, який він очолював з вересня 2024 року. Перед цим наставник протягом п’яти років працював із Міланом, з яким у 2022 році здобув чемпіонський титул у Серії А.

Це не перший досвід Піолі у Флоренції — він вже тренував Фіорентину з 2017 по 2019 рік. Тепер же фахівець повертається до знайомого клубу з амбіцією вивести фіалок на новий рівень.