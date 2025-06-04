Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте перед півфіналом Ліги націй проти Франції прокоментував той факт, що турнір проводиться у Німеччині, де команда виграла Євро-2024. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Ми щасливі повернутися. У нас залишилися фантастичні спогади про цей досвід. Ті 45 днів були неймовірними. Ми стали чемпіонами. Ми відчуваємо величезну повагу до німецьких уболівальників. Щасливі брати участь у цьому турнірі та бути серед чотирьох команд, які продовжують боротьбу.

Можете собі уявити, наскільки щасливий Фабіан Руїс. Він у чудовому стані, готовий грати. У нього був час, щоб відсвяткувати, і тепер він повністю налаштований на матч.

Ми у фінальній четвірці. Нас чекає матч проти чинного чемпіона Європи. Тут немає фаворитів. Чотири матчі – чотири фінали. Німеччина проти Португалії цілком могла б бути фіналом чемпіонату Європи або навіть чемпіонату світу. Мені дуже складно сказати, що ми фаворити, коли навколо нас стільки сильних команд. Виграти може будь-хто.

Майбутнє Ламіна Ямаля виглядає чудово. Але на нас лежить відповідальність дбати про всі дрібниці, які іноді навіть важливіші за футбольний талант. Він матиме фантастичну кар’єру. Якщо продовжить прогресувати такими темпами – цілком може стати легендою футболу.

У них просто неймовірний склад. Франція могла б виставити три або чотири національні збірні. Я знаю, що в них є травмовані, як і в нас. Але обидві команди мають змогу обирати серед чудових футболістів, які гідні бути тут.

Ми можемо довести свою силу командною грою – як в атаці, так і в захисті. Маємо діяти згуртовано, підстраховувати одне одного, вигравати єдиноборства, грати з агресією. Це наша філософія. Ми хочемо контролювати гру, грати з ініціативою. Хай краще вони хвилюються через Ольмо, Педрі та інших. Тут зібрані чотири топові команди, кожна з яких має склад із суперзірок. Усі отримають задоволення від цих матчів.