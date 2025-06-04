Де ла Фуенте: «Щасливі повернутися до Німеччини, де виграли Євро»
Тренер збірної Іспанії поділився очікуваннями від півфіналу проти Франції
близько 24 годин тому
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте перед півфіналом Ліги націй проти Франції прокоментував той факт, що турнір проводиться у Німеччині, де команда виграла Євро-2024. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Ми щасливі повернутися. У нас залишилися фантастичні спогади про цей досвід. Ті 45 днів були неймовірними. Ми стали чемпіонами. Ми відчуваємо величезну повагу до німецьких уболівальників. Щасливі брати участь у цьому турнірі та бути серед чотирьох команд, які продовжують боротьбу.
Можете собі уявити, наскільки щасливий Фабіан Руїс. Він у чудовому стані, готовий грати. У нього був час, щоб відсвяткувати, і тепер він повністю налаштований на матч.
Ми у фінальній четвірці. Нас чекає матч проти чинного чемпіона Європи. Тут немає фаворитів. Чотири матчі – чотири фінали. Німеччина проти Португалії цілком могла б бути фіналом чемпіонату Європи або навіть чемпіонату світу. Мені дуже складно сказати, що ми фаворити, коли навколо нас стільки сильних команд. Виграти може будь-хто.
Майбутнє Ламіна Ямаля виглядає чудово. Але на нас лежить відповідальність дбати про всі дрібниці, які іноді навіть важливіші за футбольний талант. Він матиме фантастичну кар’єру. Якщо продовжить прогресувати такими темпами – цілком може стати легендою футболу.
У них просто неймовірний склад. Франція могла б виставити три або чотири національні збірні. Я знаю, що в них є травмовані, як і в нас. Але обидві команди мають змогу обирати серед чудових футболістів, які гідні бути тут.
Ми можемо довести свою силу командною грою – як в атаці, так і в захисті. Маємо діяти згуртовано, підстраховувати одне одного, вигравати єдиноборства, грати з агресією. Це наша філософія. Ми хочемо контролювати гру, грати з ініціативою. Хай краще вони хвилюються через Ольмо, Педрі та інших. Тут зібрані чотири топові команди, кожна з яких має склад із суперзірок. Усі отримають задоволення від цих матчів.
Стежити за всіма перипетіями навколо півфіналу Ліги націй і подивитися пряму трансляцію матчу можна вже завтра, 5 червня, на сторінці події Іспанія – Франція на Xsport. Початок – о 22:00.
Раніше думкою щодо гри поділився головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.
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