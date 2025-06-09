Наставник національної збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте відповів на запитання про вирішальний пенальті у фінальному матчі Ліги націй проти Португалії, в якому його команда поступилася в серії пенальті з рахунком 3:5 після нічиєї 2:2 в основний і додатковий час.

— Так, я сказав Мораті бити пенальті. Це моя відповідальність. Ми повинні поважати тих, хто бере на себе тягар таких моментів, але я визнаю — ми визначили виконавців заздалегідь, — заявив де ла Фуенте.

Альваро Мората став єдиним гравцем іспанської збірної, який не реалізував свою спробу у серії пенальті. Після матчу форвард натякнув на можливе завершення виступів у складі збірної.