Мората висловився про незабитий пенальті у фіналі з Португалією
Центрфорвард збірної Іспанії подякував тренеру за довіру і визнав свою помилку
близько 1 години тому
Альваро Мората прокоментував вирішальний промах у серії післяматчевих пенальті у фіналі Ліги націй УЄФА проти збірної Португалії.
Хочу сказати спасибі нашому наставнику за виявлену довіру. Я міг краще виконати пенальті, однак вже нічого не змінити. Зараз я дуже засмучений. Ця поразка стане уроком для нашої команди — заявив нападник збірної Іспанії, слова якого передає офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, основний час фінального матчу між Іспанією та Португалією завершився результативною нічиєю — 2:2. У серії пенальті перемогу здобула команда Роберто Мартінеса з рахунком 5:3.