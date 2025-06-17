Де Россі може очолити клуб Серії А
Біля керма команди італійця хочуть бачити в Кремонезе
близько 3 годин тому
Даніеле Де Россі/фото: Getty Images
Колишній півзахисник Роми та національної збірної Італії Даніеле Де Россі може стати новим головним тренером Кремонезе, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За його даними, 41-річному фахівцю запропонували очолити команду, яка за підсумками минулого сезону посіла четверте місце у Серії B і пробилася до Серії А через плей-оф.
Останньою командою Де Россі була Рома, звідки його звільнили 18 вересня 2024 року. Без нього столичний клуб завершив чемпіонат на п'ятому рядку, набравши 69 очок під керівництвом Клаудіо Раньєрі.