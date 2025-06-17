Колишній півзахисник Роми та національної збірної Італії Даніеле Де Россі може стати новим головним тренером Кремонезе, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його даними, 41-річному фахівцю запропонували очолити команду, яка за підсумками минулого сезону посіла четверте місце у Серії B і пробилася до Серії А через плей-оф.

Останньою командою Де Россі була Рома, звідки його звільнили 18 вересня 2024 року. Без нього столичний клуб завершив чемпіонат на п'ятому рядку, набравши 69 очок під керівництвом Клаудіо Раньєрі.

Раніше повідомлялося, що Де Россі може очолити Парму.