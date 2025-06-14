Колишній тренер Довбика може очолити Парму
Даніель Де Россі зацікавив Парму
близько 3 годин тому
Даніеле Де Россі/фото: Getty Images
Італійська Парма розглядає можливість запрошення Даніеле Де Россі на посаду головного тренера. Колишній наставник Роми може очолити хрестоносців після відходу Крістіана Ківу, який нещодавно прийняв пропозицію Інтера.
На радарі у керівництва клубу також значаться Паоло Ванолі, який раніше працював з Торіно, і Раффаеле Палладіно, який очолював Фіорентину, повідомило Football Italia.
Де Россі раніше очолював Рому з січня по вересень 2024 року, проте через незадовільні результати був відправлений у відставку. Тепер він може мати шанс реабілітуватися вже в іншому проекті Серії А.
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