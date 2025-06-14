Італійська Парма розглядає можливість запрошення Даніеле Де Россі на посаду головного тренера. Колишній наставник Роми може очолити хрестоносців після відходу Крістіана Ківу, який нещодавно прийняв пропозицію Інтера.

На радарі у керівництва клубу також значаться Паоло Ванолі, який раніше працював з Торіно, і Раффаеле Палладіно, який очолював Фіорентину, повідомило Football Italia.

Де Россі раніше очолював Рому з січня по вересень 2024 року, проте через незадовільні результати був відправлений у відставку. Тепер він може мати шанс реабілітуватися вже в іншому проекті Серії А.

Раніше повідомлялося, що Артем Довбик зацікавив Бешикташ.