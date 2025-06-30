Дебют Бартуловича на чолі Металіста 1925, фіналіст ЛЧ на КЧС. Що подивитися 30 червня?
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня понеділка
34 хвилини тому
Фото - Getty Images
Металіст 1925 починає серію контрольних матчів у рамках підготовки до першого сезону після повернення в українську Прем'єр-лігу. Младен Бартулович дебютує не чолі харківської команди. Суперником «жовто-синіх» стане румунський Ботошані.
18:30 | Металіст 1925 – Ботошані. Пряма трансляція
На Клубному чемпіонаті світу-2025 стартує друга половина матчів 1/8 фіналу. Розпочнеться вона з чергового першого в історії протистояння для цього турніру. Інтер і Флуміненсе ніколи не зустрічалися на полі. Хто виявиться сильнішим, фіналіст Ліги чемпіонів чи чвертьфіналіст Копа Лібертадорес? Чи вилетить з турніру ще один Інтер після команди Ліонеля Мессі?
22:00 | Інтер – Флуміненсе. Пряма трансляція
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