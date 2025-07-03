Сергій Стаднюк

Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран у п'ятницю, 4 липня, нарешті, дебютує на чолі українського клубу. Суперником «гірників» у контрольному матчі на літніх передсезонних зборах стане хорватська Горіца.

19:00 | Шахтар – Горіца. Пряма трансляція

На Клубному чемпіонаті світу-2025 стартують чвертьфінали. Всі вони розпочнуться із хвилини мовчання у зв'язку зі смертю футболіста Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жоти та його брата.

У якості закуски нам подадуть, мабуть, найбільш непривабливу вивіску за підбором команд. Однак точно боротьба між андердогами буде запеклою, адже на кону півфінал. А що заважатиме тому ж Аль-Хілялю знову здійснити сенсацію?

У протистоянні Палмейраса та Челсі на папері все зрозуміло. «Сині» – беззаперечний фаворит. Підкріплює цю думку аналіз суперкомп'ютера, який вважає саме команду Енцо Марески головним претендентом на перемогу в усьому турнірі.

Проте до цього таке саме повідомлення було і про Манчестер Сіті. Й саме після цього Аль-Хіляль створив сенсацію в матчі 1/8 фіналу проти «містян». Проте статистика говорить на користь Челсі, який переміг у єдиному матчі в історії проти Палмейраса.