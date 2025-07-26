Сергій Стаднюк

У контрольному матчі в рамках передсезонного турне Мілан несподівано здолав Ліверпуль (4:2).

Гра у Гонконзі стала дебютною для літнього новачка «червоних» Флоріана Вірца. Щоправда, зустріч розпочалася без німця. Команди провели хвилину мовчання на честь Діогу Жоти та Андре Сілви, а гравці червоних вийшли на поле з траурними пов’язками. На початку липня гравець Ліверпуля та його брат загинули в автокатастрофі.

Після жвавого старту Мілан відкрив рахунок вже на 10-й хвилині – Рафаел Леау скористався швидкою контратакою та вразив ворота з гострого кута. Втім, ще до перерви Ліверпуль зрівняв завдяки ефектному дальньому удару Домініка Собослаї у верхній кут після активних дій Нгумохи на фланзі.

Після перерви ініціативу перехопив Мілан, і за короткий проміжок часу здобув вирішальну перевагу. На 52-й хвилині Леау знову створив момент, а Лофтус-Чік спокійно переграв воротаря. Вже через сім хвилин Салемакерс прострілив з правого флангу на Окафора, який ударом у дотик зробив рахунок 3:1. Ліверпуль намагався відповісти — зокрема, Джеремі Фрімпонг двічі проривався до воріт, але спроби англійців не принесли результату. Удар Ґравенберха влучив у поперечину, а ще кілька атак були зупинені захистом Мілана.

У компенсований час Ґакпо зумів скоротити рахунок, красиво замкнувши навіс Конате головою у верхній кут. Проте вже наступної хвилини помилка в обороні Ліверпуля дозволила Окафору оформити дубль, встановивши фінальний рахунок 4:2 на користь Мілана.

До вашої уваги огляд матчу.

Для англійців це друга поспіль поразка на передсезонних зборах, попри значну ротацію від Арне Слота. Вже у середу команда зустрінеться з Йокогамою Марінос у Японії, продовжуючи підготовку до сезону.

Контрольний матч

Ліверпуль – Мілан 2:4

Голи: Собослаї, 26, Ґакпо, 90+3 – Леау, 10, Лофтус-Чік, 52, Окафор, 59, 90+4