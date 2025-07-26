Павло Василенко

У цьому сезоні Англійської Прем'єр-ліги гравці Ліверпуля будуть носити на своїх футболках і куртках емблему з написом «Forever 20» на честь колишнього нападника Діогу Жоти, який трагічно загинув в автокатастрофі в Іспанії три тижні тому.

Клуб з «Енфілда» також оголосив про проведення спеціального заходу, який включатиме хвилину мовчання перед першою грою сезону проти Борнмута, запланованою на 15 серпня.

Після смерті Жоти біля стадіону «Енфілд» було покладено тисячі квітів, шарфів, прапорів та інших пам'ятних речей.

Ліверпуль повідомив, що всі ці предмети були вивезені минулого тижня і законсервовані, а квіткові композиції будуть компостовані і використані для прикраси клумб на територіях клубів, включаючи «Енфілд», навчальний центр AXA і Мелвуд.

Залишені спогади будуть перероблені і використані для створення постійної пам'ятної скульптури, яка буде встановлена в якості центральної меморіальної точки на стадіоні «Енфілд».

Клуб, за погодженням з родиною Жоти, вже оголосив, що його футболка з номером 20 буде виведена з обігу на всіх рівнях, включаючи чоловічу, жіночу та молодіжну команди.