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Всеcвітні ігри 2022. День 6. Огляд

Дебют, якого заслуговує зрадник. Ордець отримав травму на 20-й хвилині в першому матчі за «Бохум»

Після того, як захисника не стало на полі, німецький клуб зробив камбек
Футбол Українські легіонери
14:31
Дебют, якого заслуговує зрадник. Ордець отримав травму на 20-й хвилині в першому матчі за «Бохум»

Український захисник Іван Ордець, контракт якого належить московському « Динамо », дебютував за німецький « Бохум » в товариському матчі проти « Лечче ».

Ордець отримав травму стегна на 20-й хвилині і був замінений.

Зауважимо, що до відходу з поля Ордеця, « Бохум » горів 0: 2. А після того, як гравця, який належить російському клубу, замінили, німецька команда зробила камбек і виграла 3: 2.

Ордець орендований « Бохум » на один сезон.

Петро Приходько
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Іван Ордец Бохум

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