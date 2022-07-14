Дебют, якого заслуговує зрадник. Ордець отримав травму на 20-й хвилині в першому матчі за «Бохум»

Після того, як захисника не стало на полі, німецький клуб зробив камбек

Український захисник Іван Ордець, контракт якого належить московському « Динамо », дебютував за німецький « Бохум » в товариському матчі проти « Лечче ». Ордець отримав травму стегна на 20-й хвилині і був замінений. Зауважимо, що до відходу з поля Ордеця, « Бохум » горів 0: 2. А після того, як гравця, який належить російському клубу, замінили, німецька команда зробила камбек і виграла 3: 2. Ордець орендований « Бохум » на один сезон.

Петро Приходько