Ще один зрадник. Ордець танцює на вечірці московського «Динамо», поки рашисти стирають з лиця землі його батьківщину
Дебют, якого заслуговує зрадник. Ордець отримав травму на 20-й хвилині в першому матчі за «Бохум»
Після того, як захисника не стало на полі, німецький клуб зробив камбек
14:31
Український захисник Іван Ордець, контракт якого належить московському « Динамо », дебютував за німецький « Бохум » в товариському матчі проти « Лечче ».
Ордець отримав травму стегна на 20-й хвилині і був замінений.
Зауважимо, що до відходу з поля Ордеця, « Бохум » горів 0: 2. А після того, як гравця, який належить російському клубу, замінили, німецька команда зробила камбек і виграла 3: 2.