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Офіційно. Після 5-ти місяців війни український захисник таки покинув РФ

Ордець перебрався до «Бохума»
Футбол Українські легіонери
13:43
Офіційно. Після 5-ти місяців війни український захисник таки покинув РФ

Український захисник « Динамо » (москва) Іван Ордець покинув російську команду і перебрався в « Бохум », повідомляє прес-служба німецького клубу.

У минулому сезоні Бундесліги «Бохум» зайняв 13 місце.

Ордець скористався правилом FIFA ( легіонери російських і українських клубів мають право на рік призупинити свої контракти і покинути команду ) і пішов в оренду в німецький клуб на один сезон.

У росії Ордець провів 3 роки, після початку повномасштабної агресії РФ в Україні не покинув межі країни-агресора. А зовсім недавно відзначився бурхливим святкуванням на одній з клубних вечірок в той час, як його рідне місто стирали з лиця землі.

Петро Приходько
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Теги

Іван Ордец Бохум Динамо Мск

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