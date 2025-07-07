Колишній зірковий півзахисник, а нині спортивний директор Барселони Деку поділився думкою про те, хто з трьох легендарних футболістів — Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду чи Роналдіньо — справив на нього найбільше враження.

47-річний португалець мав змогу грати з Мессі та Роналдіньо у Барселоні, а також виступав разом із Роналду у складі національної збірної Португалії.

— Я виступав в одній команді з юними Мессі та Роналду, але якщо потрібно обрати когось одного, то я назву Роналдіньо. Він був найкращим із усіх, з ким мені доводилося грати. Його техніка... Вау. Він робив те, чого не міг ніхто інший, — наводять слова Деку іспанські ЗМІ.

Нагадаємо, Деку захищав кольори Барселони з 2004 по 2008 рік, а у 2021-му повернувся до клубу як скаут. З літа 2023 року він обіймає посаду спортивного директора.

Також, Деку висловився про Ламіна Ямаля.