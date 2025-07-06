Деку: «Чи стане Ямаль найкращим у світі залежить від нього самого»
У молодого таланту Барселони велике майбутнє
29 хвилин тому
Спортивний директор Барселони Деку висловився щодо потенціалу юного таланту каталонського клубу Ламіна Ямаля.
Ламін — феномен. Стане найкращим у світі — залежить від нього. У найближчі кілька років він змагатиметься за чемпіонство з Реалом у складі Барси, і це найкраще місце для боротьби, найкращий сценарій. Те саме можна сказати і про збірну Іспанії, яка буде блискучою на великих турнірах, адже вона дуже сильна, — сказав функціонер.
Деку також порівняв початок кар'єри Ямаля з дебютом Неймара:
Початок кар'єри Ламіна дуже схожий на Неймара. Життя допомогло йому стати тим, ким він є. Зараз на ньому більше відповідальності, але він ще дуже молодий. Коли йому буде 30, він робитиме те, що роблять 30-річні.
У Барслеоні вже зробили кроки, аби зберегти гравця: контракт Ламіна Ямаля продовжено до 2031 року. Керівництво клубу впевнене — майбутнє блаугранас тісно пов'язане саме з цим гравцем.
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