Павло Василенко

Відбулася чергова гала-церемонія Globe Soccer Awards, на якій були вручені престижні нагороди за підсумками футбольного року. Головну індивідуальну Усман Дембеле Мбаппе.

Церемонія Globe Soccer Awards проводиться з 2010 року, і першим володарем головної нагороди свого часу став Кріштіану Роналду. Португалець і цього разу не залишився без визнання – нападника Аль-Насра назвали найціннішим гравцем Близького Сходу. У поточному сезоні Роналду провів 13 матчів, забив 11 голів і віддав три результативні передачі.

Важливі нагороди зібрав і ПСЖ. Клуб був визнаний найкращим у світі, а Луїс Енріке отримав звання найкращого тренера. Президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі став найкращим футбольним керівником, а Вітінья – найкращим півзахисником року.

Найкращим форвардом визнали юного таланта Барселони Ламіна Ямаля, а нагороду найкращого молодого футболіста отримав Дезіре Дуе з ПСЖ.

Окремо відзначили й футбольних агентів: Жорже Мендеш був названий агентом року вже втринадцяте поспіль, підтвердивши свій статус найвпливовішої фігури у футбольному бізнесі.