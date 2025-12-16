Міжнародна федерація футболу офіційно назвала володаря індивідуальної нагороди за підсумками року. Найкращим футболістом 2025 року за версією ФІФА став нападник збірної Франції та Парі Сен-Жермен Усман Дембеле.

Минулого сезону французкий вінгер провів яскравий і результативний рік у складі паризького клубу. Разом із ПСЖ Дембеле оформив національний требл, здобувши чемпіонський титул Ліги 1, Кубок Франції та Суперкубок країни. Кульмінацією сезону стала перемога в Лізі чемпіонів, а також вихід команди до фіналу клубного чемпіонату світу.

Індивідуальні досягнення футболіста також були відзначені на найвищому рівні — раніше Усман Дембеле став володарем Золотого м’яча 2025 року.

Упродовж сезону 28-річний форвард зіграв 53 матчі в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 35 забитих м’ячів та 16 результативних передач.