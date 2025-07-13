Сергій Стаднюк

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле поділився очікуваннями від фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Челсі. Слова футболіста передає MARCA.

Я багато працював, аби дійти до цього етапу. Приємно чути похвалу, але я повністю сконцентрований на тому, щоб віддати максимум команді та досягти ще більших звершень разом. Цей сезон – це як сон. У нас максимальні амбіції, і ми хочемо продовжити писати історію з ПСЖ. Челсі – дуже серйозний суперник. Усман Дембеле

Цього сезону Дембеле став переможцем Ліги чемпіонів (і MVP турніру), чемпіоном Франції (та найкращим бомбардиром), володарем Кубка Франції, Суперкубка (з єдиним голом у матчі). На черзі фінал Клубного ЧС і Суперкубка УЄФА.

Стежити за всіма перипетіями навколо фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 і подивитися пряму трансляцію матчу можна вже сьогодні, 13 липня, на сторінці події Челсі – ПСЖ на Xsport. Початок – о 22:00.

Раніше думками щодо гри поділився головний тренер ПСЖ Луїс Енріке.