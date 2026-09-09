Головною зіркою першого матчу став Ермедін Демірович. Форвард Штутгарта провів фантастичний відрізок, оформивши хет-трик лише за 12 хвилин – із 20-ї по 32-гу. Спочатку боснієць відкрив рахунок на 20-й хвилині, а вже за дві хвилини Златко Тріпіч відновив рівновагу.

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Однак далі настало справжнє шоу Демировича. Нападник збірної Боснії та Герцеговини забив ще двічі – на 26-й та 32-й хвилинах, дозволивши Штутгарту піти на перерву з перевагою 3:1. Після години гри форварда замінили, і весь стадіон проводив його оваціями. Фінальний рахунок більше не змінився.

У паралельному матчі Барселона впевнено розібралася з Феєноордом. Рафінья відкрив рахунок уже на третій хвилині після ефектного індивідуального проходу. На 22-й хвилині Карім Адеємі подвоїв перевагу каталонців.

Після перерви Барселона продовжила тиснути. Рафінья забив свій другий гол на 57-й хвилині, а Ламін Ямаль відзначився на 77-й. Сем Стейн забив гол престижу для гостей, але останнє слово залишилося за каталонцями – Габріель Жезус встановив остаточний рахунок 5:1.

Ліга чемпіонів, 1-й тур

Барселона – Феєноорд – 5:1

Голи: Рафінья, 3, 57, Адеємі, 22, Ямаль, 77, Жезус, 85 – Стейн, 82.

Штутгарт – Вікінг – 3:1

Голи: Демірович 20, 26, 32 – Тріпич, 22.