Денисов: «Всі арбітри кажуть, що на Ярмоленко в матчі з Вельсом був чистий пенальті»

Через помилку арбітра Лаоса збірна України не вийшла на ЧС-2022

Український журналіст Олександр Денисов висловився про непризначеному пенальті в ворота збірної Уельсу в матчі з Україною в відборі на ЧС-2022.

«Я навіть про це пост писав і в Facebook, і в Instagram. Я вважаю, що рефері в першому таймі не поставив чистий пенальті. Я навіть розмовляв з Лучано Промені: він говорить, що це пенальті. З усіма арбітрами, з ким не розмовляв, всі говорять, що це пенальті. Якби це було в середині поля - це був би свисток. Сто відсотків ».

Раніше легенда «Динамо» Максим Шацьких також заявив, Що на Андрія Ярмоленко був стовідсотковий пенальті.