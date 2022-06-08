Шацьких: «На Ярмоленко був стовідсотковий пенальті»

Екс-форвард «Динамо» вважає, що арбітр помилився

Колишній нападник «Динамо» Максим Шацьких прокоментував епізод з падінням Андрія Ярмоленко під час матчу з Уельсом (0: 1) у відборі на ЧС-2022.

«Це чистий пенальті, дотик в штрафний було? Було! Але я не знаю, чому вони так приймають рішення. Може бути, їм здалося, що він трохи картинно впав, не було такого контакту при такому падінні, але дотик ноги було, і захисник Уельсу його не бачив, так як Ярмоленко вибіг у нього з-за спини, махнувши, він вдарив Андрія по нозі, тому тут стовідсотковий пенальті. Я не знаю, чому на такому рівні, причому такий сверхопитний суддя, ну може на VAR люди сиділи ... Не хочу нічого такого говорити, але, на мій погляд, був стовідсотковий пенальті ».

Раніше Шацьких розповів про те, чи є у нього російські в друзях.