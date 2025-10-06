Павло Василенко

Збірна Нідерландів готується до жовтневих матчів кваліфікації на чемпіонат світу-2026 – проти Мальти на виїзді та Фінляндії вдома. Команда Рональда Кумана наразі очолює групу G, маючи рівну кількість очок з Польщею, але випереджає конкурентів завдяки кращій різниці м’ячів.

Однак старт тренувального збору виявився не без проблем – несподівано до команди не зміг приєднатися один з її лідерів, Мемфіс Депай.

За інформацією ESPN, форвард, який прямував із Бразилії, не зумів вилетіти до розташування збірної через крадіжку паспорта. Через відсутність документів він пропустив рейс і наразі залишається за межами команди.

«Це прикро, перш за все, для Мемфіса, але й для нас також. Ми хотіли б розпочати підготовку в повному складі. Сподіваємося, що Мемфіс зможе приєднатися до нас якомога швидше», – прокоментував ситуацію головний тренер помаранчевих Куман на пресконференції.

Сам футболіст наразі активно вирішує ситуацію й намагається якнайшвидше повернутися до розташування збірної.