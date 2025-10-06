Павло Василенко

Колишній півзахисник збірної Нідерландів Елджеро Елія потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду поблизу Лейдена. Його автомобіль зазнав значних пошкоджень, однак футболіст дивом уникнув серйозних травм.

Як повідомляє Omroep West, інцидент стався у суботу на автостраді A4. Lamborghini Urus, яким керував 38-річний Елія, зіткнувся одразу з двома іншими транспортними засобами. Після удару передня частина його авто була повністю пошкоджена.

Former Juventus player Eljero Elia was involved in a serious car accident.



Thoughts and prayers are with him and his family 🙏 pic.twitter.com/wAcU726uVe — JuveFC (@juvefcdotcom) October 6, 2025

Поліція підтвердила, що ніхто з учасників ДТП не отримав тяжких ушкоджень. Елію та ще одного чоловіка доставили до поліцейського відділку для надання свідчень, після чого обох відпустили.

«Я побачив, що машини попереду раптово зупинилися, натиснув на гальма, але під час маневру мене занесло», – розповів ексфутболіст журналістам.

Елія завершив професійну кар’єру у 2022 році після серйозної травми зв’язок гомілковостопного суглоба. За свою кар’єру він виступав за Феєноорд, Ювентус, Саутгемптон і Башакшехір, а також провів 30 матчів у складі збірної Нідерландів.

Нині він працює асистентом тренера молодіжної команди ADO Den Haag U21 і паралельно виступає за аматорський клуб Madestein.